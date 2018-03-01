Времена скучных однотипных табличек с названием организаций и учреждений давно канули в лету. На смену им пришли яркие вывески, разработанные дизайнерами с учетом особенностей предприятий и фирм. Современные технологии предлагают широкий выбор способов и материалов изготовления. Наиболее экономичным и легким вариантом для воплощения самых разнообразных идей являются объемные буквы из полихлорвинила и акрила. Их можно использовать как отдельный объект для обозначения названия организации или торговой точки, так и в составе большой рекламной композиции, призванной привлечь внимание потенциального клиента.
Буквы могут быть разработаны по индивидуальному проекту, с учетом направления работы, корпоративного стиля и имиджа рекламируемого объекта.
Неоспоримым достоинством объемных букв является их легкость, отсутствие сложностей при монтаже и сочетаемость с различными элементами дополнительного оформления. Подобные конструкции могут быть созданы с подсветкой или без нее. В случае выбора варианта с подсветкой по желанию заказчика, фирма-изготовитель может предложить на выбор внутреннюю, контурную или управляемую RGB-подсветку с возможностью изменения цвета. Наибольшей популярностью сегодня пользуются буквы со светодиодной подсветкой, как наиболее экономичные в плане потребления электроэнергии. Больше всего электроэнергии потребляют лампы накаливания, используемые для изготовления ретро вывесок.
Дополнительным преимуществом использования объемных букв в рекламе может стать возможность быстрого их изготовления и монтажа, а также небольшой вес, позволяющий монтировать буквы практически в любом месте и на любой основе.
В случае смены места расположения фирмы или торговой точки, вывески, с использованием таких букв очень просто размонтировать и переместить по новому адресу.