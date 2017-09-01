Ламинированные двери отличаются от других моделей наличием имитирующей дерево плёнки. Помимо декоративных функций эта плёнка ещё и защищает саму дверь от механических повреждений. Ламинированные двери более дешёвые, чем аналогичные изделия из дерева. А по своим физическим качествам они могут даже превосходить их.
Ламинированная дверь включает в себя такие составляющие, как: деревянная основа, искусственный наполнитель, накладки и ламинирующая плёнка.
Деревянная основа (клееный брус) изготавливается по специальным технологиям, что придаёт двери большую устойчивость к колебаниям влажности и температуры. В качестве наполнителя используют специальный картон или полиуретан. В некоторых дешёвых моделях может быть применён пенопласт. Накладки (плиты из МДФ) представляют собой спрессованную и склеенную древесную крошку. Они приклеены к деревянному каркасу. Для ламинирования используют специальное покрытие, которое наносится термовакуумным способом.
Состав ламинирующей плёнки бывает различным. Это может быть нанесённая на тонкий слой бумаги краска, пропитанные краской листы бумаги, плёнка из поливинилхлорида (ПВХ), либо двуххромный ламинатин.
Наиболее дешёвые варианты плёнок имеют бумажную основу. Её основным минусом является подверженность различным внешним воздействиям, неустойчивость к действию влаги. Большей устойчивостью обладают пропитанные бумажные листы, чем бумага с нанесённой на неё краской. Плёнки из ПВХ более надёжны и при этом стоят не очень дорого.
Ламинированные двери можно использовать в любой комнате, а разнообразие цвета и широкий ассортимент позволяют подобрать дверь практически для любого интерьера. Так же особенностью ламинированных дверей является однородность покрытия, что придаёт им стильный внешний вид. Некоторые двери имеют стеклянные вставки.