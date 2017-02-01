На выходных в Новосибирске ожидается резкое ухудшение погоды

Пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин прокомментировал прогноз погоды в Новосибирске на ближайшие выходные. В частности, синоптик предупреждает, что на выходные в регионе ожидается серьезное ухудшение погодных условий. Кратковременные осадки в Новосибирске будут наблюдаться еще в пятницу, но резкое изменение погоды произойдет в субботу, 4 февраля.
По словам Ягудина, в субботу и в ночь на воскресенье ожидается усиление снегопадов до умеренного уровня. Порывистый ветер усилится до 17–22 м/с. Температура в субботу будет колебаться в пределах –10… –15 градусов. На следующий день, 5 февраля, термометры новосибирцев покажут от –15 до –20 градусов. Ночью температура может опускаться до –26 градусов.
Сочетание возобновления снегопадов, усиления ветра и понижение температуры дают основания говорить о неблагоприятных погодных условиях. Особенно много неудобств портящаяся погода может доставить автомобилистам.
Источник: news.ngs.ru
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