На выходных в Новосибирске ожидается резкое ухудшение погоды

Прогноз погоды на выходные: морозы слабеют В предстоящие выходные 4 и 5 февраля в Новосибирской области ожидается дальнейшее Читать далее »

Прогноз погоды на выходные: временное потепление В выходные дни морозы в Новосибирской области ослабнут, но в середине рабочей недели Читать далее »