В промзоне Ленинского района Новосибирска ведется строительство ливневой канализации

На улице Большой в Ленинском районе Новосибирска началось строительство ливневой канализации. Городские власти намерены завершить первый этап работ до того, как начнется активное таяние снега. Реализация второго и третьего этапов запланирована на лето нынешнего года.
В мэрии подчеркивают, что участок дороги в городской промышленной зоне, который в ближайшее время будет оборудован современной ливневой канализацией, был наиболее неудобным для местных жителей, поскольку во время таяния снега и обильных дождей там постоянно скапливалась вода. Новая ливневка предотвратит дальнейшее возникновение потопов.
Городские власти определили наиболее проблемные места, где затопления происходят абсолютно регулярно. Там планируется очистка ливневок. В понедельник, 20 марта, в Ленинском районе состоится выездное заседание, в рамках которого ведущие специалисты, а также первые лица района и города обговорят вопросы, связанные со строительством ливневой канализации в районе и очисткой уже существующих сооружений.
Напомним, из-за внезапных ливней в прошлом году в Новосибирске затопило несколько важных улиц. Особенный резонанс вызвал потом на улице Станционной, по которой автомобили едут в аэропорт «Толмачево». Тогда руководитель департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Сергей Райхман признал, что специалисты оказали не готовы к таким проблемам в Ленинском районе, и пообещал приложить максимум усилий для предотвращения подобных проблем в будущем.
Источник: vn.ru
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