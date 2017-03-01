В промзоне Ленинского района Новосибирска ведется строительство ливневой канализации

Уборка Новосибирска – на контроле городских служб Первый заместитель мэра Андрей Ксензов поставил задачу перед всеми городскими службами Читать далее »

В Новосибирске скоро откроется музей Александра Покрышкина В этом году в Ленинском районе Новосибирска начнется строительство музея выдающегося Читать далее »