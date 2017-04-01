Инновационные решения в логистике, призванные упростить процесс

Технологии не стоят на месте и развиваются ежесекундно. Безостановочно у ученых и разработчиков появляется масса идей относительно облегчения нашей жизни. Некоторые так и умирают на этапе идеи, а некоторые воплощаются в реальность. Так и логистические процессы получается совершенствовать с помощью технологий.

Упаковочная машина

Эта разработка французской компании Savoye способна самостоятельно определить, какого размера упаковка необходима конкретному предмету, и тщательно упаковать его. Представьте, насколько быстрее можно сортировать и отправлять товар, когда такая скоростная машина делает самый скучный и однообразный процесс вместо человека.

Усовершенствованная связь между логистическим транспортом

Беспроводная связь позволяет создать беспрерывное общение между каждым водителем и диспетчерами. На сегодняшний день уже есть компании, осуществляющие грузоперевозки по украине http://www.mak-trans.com/services/transportation-in-ukraine, которые оборудовали свои автомобили современными технологиями. Датчики, способные отслеживать исправность грузовика, предоставлять данные о передвижении диспетчеру и даже определять степень алкогольного опьянения водителя - уже реальность, а не фантастика.

Тележки для стекла

Они оснащены специальными присосками, которые крепятся к стеклу. С помощью таких тележек можно не только безопасно перевозить листовое стекло, но и сразу же устанавливать его в нужные рамы. Очень полезное изобретение, способное свести к нулю количество разбитого товара.

Опалы, способные отслеживать уровень влажности

Любопытное приспособление - датчик влажности с опалом. Если данный минерал обработать специальным химическим составом, камень будет становиться прозрачным, если уровень влажности будет выше нормального. Преимущество такого датчика в том, что ему не страшны внешние воздействия. Пригодится на складе, где хранятся товары, которые портятся от высокого уровня влажности.

Электронные базы данных

Сложно найти современную логистическую компанию, сотрудники которой вели бы учет с помощью бумажных физических книг или оффлайн программ. Сегодня программное обеспечение позволяет логистам в живом режиме редактировать и просматривать изменения в листах поставки, отправки и других документах, даже если специалисты находятся в разных точках земного шара.