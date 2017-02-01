Знаменитый Новосибирский трамвай №13 столкнулся с кроссовером

Днем, 17 февраля, в Октябрьском районе Новосибирска произошло очередное ДТП с участием трамвая №13, который в народе часто называют злополучным. Согласно информации службы эвакуации «АСТ-54», инцидент имел место на пересечении улиц Гурьевской и Воинской. Трамвай протаранил перегородивший дорогу японский кроссовер Infiniti FX.
По словам очевидцев, столкновению предшествовал опасный маневр, совершенный водителем внедорожника. Он неожиданно решил проскочить прямо перед движущимся трамваем, за что и поплатился. У водителя общественного транспортного средства не оставалось времени затормозить, потому произошел удар в заднюю дверь автомобиля, что привело к серьезным механическим повреждениям.
К счастью, в результате аварии никто не пострадал, однако владельцу кроссовера, допустившему серьезное нарушение правил дорожного движения теперь придется раскошелиться на ремонт. Детали происшествия в настоящее время изучают сотрудники ГИБДД.
Источник: flatroad.ru