В Новосибирской области введен особый противопожарный режим

На стройке в Центральном районе Новосибирска введен режим ЧС Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ввел режим чрезвычайной ситуации на одной из строек в Читать далее »

Города наступают на сельскохозяйственные земли Площадь земель населенных пунктов в Новосибирской области увеличилась за счет бывших Читать далее »