В Новосибирской области введен особый противопожарный режим

Правительство Новосибирской области поддержало предложение местного управления МЧС РФ о введение на территории региона особого противопожарного режима. Соответствующее решение принято 25 мая на заседании правительства. Специальный режим продлится до 12 июня.
Комплекс специальных мер вводится с целью защиты населенных пунктов и лесного хозяйства от возможных возгораний. Запрещается отдых в лесу, разведение костров, сжигание мусора и травы. Также вдвое увеличены размеры штрафов за нарушение норм пожарной безопасности.
Для раннего реагирования и предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с открытым огнем, в населенных пунктах введен режим патрулирования, задействованы резервные технические средства.
Пресс-служба регионального управления МЧС РФ информирует, что повышенная пожарная опасность наблюдается в 21 районе Новосибирской области. Природные возгорания происходят каждый день. На сегодня сотрудникам ведомства удается держать ситуацию под контролем.
Источник: novosibirsk.riasv.ru
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