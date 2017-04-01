В Новосибирске произошло очередное ДТП с участием трамвая №13

Утром, 8 апреля, в Октябрьском районе Новосибирска произошло столкновение грузового автомобиля «Газель» и трамвая №13, давно имеющего дурную славу среди горожан. На этот раз трамвай нанес механические повреждения грузовой «Газели», водитель которой, по неизвестным причинам, выехал на рельсы прямо перед трамваем.
Инцидент имел место на пересечении улиц Гурьевской и Кирова. По словам случайных свидетелей, водитель «Газели», поворачивая с Гурьевской, даже не удосужился глянуть, насколько близко находится трамвай, либо решил, что его не нужно пропускать. Водитель трамвая пытался затормозить, но было уже слишком поздно.
К счастью, в результате ДТП из его участников никто не пострадал. Удар пришелся не в водительскую кабину. Трамвай помял грузовику кузов, но повреждения такого рода подлежат исправлению. Также авария прямо на пересечении двух стратегически важных магистралей стала причиной серьезных заторов.
Источник: nsknews.info