Знаменитый новосибирский трамвай №13 столкнулся с кроссовером В Новосибирске произошло очередное ДТП с участием трамвая №13. Виновником инцидента стал Читать далее »

В Новосибирске опять произошло ДТП с участием трамвая №13 Знаменитый новосибирский трамвай №13 попал в ДТП уже в шестой раз с начала 2015 года. На Читать далее »