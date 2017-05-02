17-летняя жительница Новосибирска за деньги подделывала больничные листы

Новосибирские правоохранители задержали 17-летнюю девушку, занимавшуюся подделкой документов. Вычислить злоумышленницу удалось, когда в полицию обратился руководитель одного из транспортных предприятий города, уличивший своего сотрудника в предоставлении фиктивного больничного листа.
Под видом заказчиков сотрудники полиции назначили девушку встречу, во время которой она и была задержана. В ходе разбирательства выяснилось, что незаконный заработок она нашла в Интернете. Выручка с каждой проданной подделки делилась между ней и «начальством». К производству фиктивных документов она также подключила своего молодого человека.
В настоящее время по данному уголовному делу установлены 28 эпизодов. Подавляющее большинство заказчиков уже оштрафовали. Некоторые пока не найдены, но полицейские уверяют, что это лишь вопрос времени. Самой фигурантке грозит до двух лет лишения свободы.
Источник: sibkray.ru