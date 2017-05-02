Новосибирский зоопарк пополнился новыми обитателями

В Новосибирский зоопарк доставили лесных сумчатых кенгуру В Новосибирск привезли крупных серых кенгуру. По словам директора зоопарка, речь идет о Читать далее »

В Новосибирском зоопарке появились новые жители За последний месяц Новосибирский зоопарк совершил сразу несколько важных обменов. В Читать далее »