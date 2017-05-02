Новосибирский зоопарк пополнился новыми обитателями

В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило поселились новые обитатели, некоторые из которых относятся к редким видам. В частности, коллекцию птиц пополнили попугаи какарики, привезенные из Москвы. Специалисты отмечают, что этот вид находится под угрозой вымирания. Также из Москвы и Нижнего Новгорода в Новосибирск переселились альпаки. В дикой природе эти животные обитают в Южной Америке.
Большой удачей сотрудники зоопарка считают переселение в Новосибирск двух самок ленивцев. Одну из них доставили из немецкого Клефельда, а вторую из Екатеринбурга. Теперь у двух самцов, проживающих в зверинце с 2007 года появятся пары, а у биологов будет возможность наблюдать за семейными отношениями этого уникального вида.
Новосибирский зоопарк также отправил некоторых своих животных в другие города. В Ростов-на-Дону отправили копибару, мару и кенгуру беннета. В столицу полетел белый тигр. В зоопарк Екатеринбурга переехали кенгуру беннета, огарь, утки каролинка. Сурикат и моко теперь будут жить в Калининграде. Два манула из Новосибирска улетели в Германию и Францию.
Источник: vashgorod.ru