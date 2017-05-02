Новосибирский зоопарк пополнился новыми обитателями

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Новосибирский зоопарк пополнился новыми обитателямиВ Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило поселились новые обитатели, некоторые из которых относятся к редким видам. В частности, коллекцию птиц пополнили попугаи какарики, привезенные из Москвы. Специалисты отмечают, что этот вид находится под угрозой вымирания. Также из Москвы и Нижнего Новгорода в Новосибирск переселились альпаки. В дикой природе эти животные обитают в Южной Америке.

Большой удачей сотрудники зоопарка считают переселение в Новосибирск двух самок ленивцев. Одну из них доставили из немецкого Клефельда, а вторую из Екатеринбурга. Теперь у двух самцов, проживающих в зверинце с 2007 года появятся пары, а у биологов будет возможность наблюдать за семейными отношениями этого уникального вида.

Новосибирский зоопарк также отправил некоторых своих животных в другие города. В Ростов-на-Дону отправили копибару, мару и кенгуру беннета. В столицу полетел белый тигр. В зоопарк Екатеринбурга переехали кенгуру беннета, огарь, утки каролинка. Сурикат и моко теперь будут жить в Калининграде. Два манула из Новосибирска улетели в Германию и Францию.

Источник: vashgorod.ruскачать dle 10.1русский торрент трекер

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