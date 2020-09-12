Секреты грамотного обустройства спальни: баланс уюта и простора

Можно допустить некоторые просчеты в планировке кухни или прихожей, но ошибиться в обустройстве спальни категорически неприемлемо. Здесь человек проводит треть жизни, отдыхая и набираясь сил после очередного дня, насыщенного самыми разными событиями. Поэтому очень важно, чтобы обстановка в спальне окружала своих владельцев атмосферой уюта и тепла, а нахождение в комнате дарило только положительные эмоции. Решить эту задачу поможет компания S Mebel, ведущий производитель предметов интерьера в Ташкенте. В ее ассортименте — выбор мебели для спален любых размеров и планировки, где каждый покупатель обязательно найдет вариант по своему вкусу и финансовым возможностям. Тем более что цена мебели на заказ в Ташкенте сохраняется на самом демократичном уровне, приятно удивляя будущих владельцев.

Какая мебель обязательно должна быть в спальне

Не стоит превращать территорию в спальне в аналог мебельного склада. Здесь должно быть только все самое необходимое, чтобы в помещении оставалось достаточно места для свободного передвижения. В список обязательных предметов обстановки входят:

Красивая и удобная кровать. Это «сердце» спальни, к выбору которого нужно отнестись с особым вниманием. Подходящий размер, привлекательный декор, качественные материалы и продолжительный срок службы — основные критерии, отличающие хорошую кровать от изделий сомнительного качества.

Туалетный столик — придаст интерьеру дополнительную респектабельность и изящество, а также порадует женскую половину семьи возможностью ухаживать за собой в комфортных условиях.

Вместительный шкаф. При условии необычного декора фасада или его зеркального оформления может стать достойным украшением спальни, не перегружая обстановку за счет внушительных размеров и подчеркнуто массивной конструкции.

Комод или тумба. Небольшое изделие с вместительными ящиками обеспечит оптимальные условия хранения для постельного белья и аксессуаров. Лучшие комоды в Ташкенте от производителя сочетают в себе практичность, красоту и безопасность, не требуя сложного ухода и способствуя поддержанию порядка в помещении.

Если перед сном вы любите посмотреть хороший фильм или новости, обстановку должна дополнить тумба под ТВ и оборудование для просмотра спутниковых и кабельных каналов.

Как правильно расставить мебель в спальне

Следующие советы профессиональных дизайнеров помогут правильно обустроить пространство спальни:

В помещении, вытянутом в длину, можно компенсировать этот недостаток, разместив кровать перпендикулярно большой стороне.

Для двуспальной кровати должен быть предусмотрен проход с обеих сторон.

В узком помещении можно смело разместить кровать по диагонали, чтобы визуально вытянуть комнату и оставить место для других предметов интерьера.

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