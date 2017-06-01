Ночное ДТП в Новосибирске унесло жизни четырех людей

ДТП под Новосибирском привло к гибели трех человек 18 мая под Новосбирском произошло страшное ДТП, итогом которого стала гибель трех человек. Читать далее »

Водители гибли две ночи подряд на одном перекрестке За два дня, 3 и 4 июня, на перекрестке ул. Фрунзе и Каменской в Центральном районе Читать далее »