Ночное ДТП в Новосибирске унесло жизни четырех людей

Трагедия произошла 1 июня на улице Гаранина в Октябрьском районе Новосибирска. Около часа ночи автомобиль Toyota Crown на высокой скорости врезался в опору ЛЭП. Автомобилем управлял 45-летний мужчина. В салоне находились четверо парней в возрасте от 20 до 22 лет.
Трое из четырех пассажиров скончались на месте, а водителя и еще одного парня в критическом состоянии доставили в больницу. К сожалению, спустя несколько часов поступила информация, что медикам не удалось спасти жизни еще одного участника жуткой аварии.
Согласно предварительным сведениям, погибшие молодые люди приехали в Новосибирск из Казахстана и учились в местном Аграрном университете.
О силе удара свидетельствует тот факт, что на месте ДТП отсутствовали следы тормозного пути. Автомобиль восстановлению не подлежит. В настоящее время специалисты изучают все обстоятельства аварии, пытаясь определить ее причины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Источник: www.nsktv.ru