В одном из парков отдыха Новосибирска посетительница упала с карусели

Сегодня, 05:54 Оставьте комментарий »
В одном из парков отдыха Новосибирска посетительница упала с каруселиЧП произошло вечером 27 мая в новосибирском ПКиО им. Кирова. По словам очевидцев, женщина средних лет упала с одного из аттракционов. Сотрудники парка эвакуировали ее с места происшествия при помощи носилок. Она подавала признаки жизни. В течении нескольких минут пострадавшую передали медикам, которые оказали ей необходимую в таких случаях помощь.

Позже в ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили данную информацию, уточнив при этом, что посетительница выпала с карусели. В частности, сообщается, что женщина 1973 года рождения нарушила технику безопасности, расстегнув ремень до полной остановки аттракциона. Высота карусели неизвестна.

После инцидента пострадавшую доставили в одно из медицинских учреждений. Медики не нашли у нее серьезных травм и отпустили домой. В полиции сообщили, что медицинское освидетельствование проведено не было, потому информация о том, пребывала ли женщина в состоянии алкогольного опьянения, отсутствует.

Источник: news.ngs.ruскачать dle 10.1русский торрент трекер

Новость прочитали 3 раз(a).


Метки текущей записи:

Читайте так же ранее опубликованный новости на эту тему:

Здесь вы можете оставить свой отзыв к новости

Посмотреть последние комментарии    
Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы

Архив

Ресурсы

Читать нас

Связаться с нами

Действия