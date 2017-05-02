В одном из парков отдыха Новосибирска посетительница упала с карусели

ЧП произошло вечером 27 мая в новосибирском ПКиО им. Кирова. По словам очевидцев, женщина средних лет упала с одного из аттракционов. Сотрудники парка эвакуировали ее с места происшествия при помощи носилок. Она подавала признаки жизни. В течении нескольких минут пострадавшую передали медикам, которые оказали ей необходимую в таких случаях помощь.
Позже в ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили данную информацию, уточнив при этом, что посетительница выпала с карусели. В частности, сообщается, что женщина 1973 года рождения нарушила технику безопасности, расстегнув ремень до полной остановки аттракциона. Высота карусели неизвестна.
После инцидента пострадавшую доставили в одно из медицинских учреждений. Медики не нашли у нее серьезных травм и отпустили домой. В полиции сообщили, что медицинское освидетельствование проведено не было, потому информация о том, пребывала ли женщина в состоянии алкогольного опьянения, отсутствует.
Источник: news.ngs.ru
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