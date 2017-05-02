Дочь должника и судебные приставы устроили погоню

Сегодня, 05:50 Оставьте комментарий »
Дочь должника и судебные приставы устроили погонюЖитель Калининского района Новосибирска, взявший кредит с потребительскими целями, не спешил возвращать банку 180 тысяч рублей. Представители финансового учреждения обратились в суд, после чего за дело взялись судебные приставы. В ходе предварительной проверки они выяснили, что на имя должника зарегистрирован автомобиль Ford Fiesta. Найти машину оказалось весьма непросто, но в конце концов эта задача была выполнена.

Оказалось, что автомобилем пользуется дочь должника. Впрочем, выдавать местонахождение транспортного средства она не стала, а с приставами разговаривала исключительно через закрытую дверь своей квартиры. Девушка заявила, что никому не отдаст имущество, принадлежащее не ей.

Помочь найти автомобиль удалось сотрудникам банка, выдавшего кредит. Случайно оказавшись возле дома дочери должника, они обнаружили искомое транспортное средство припаркованным возле подъезда, о чем немедленно сообщили судебным приставам. Спустя буквально минуту вышла и сама девушка. Игнорируя банковских служащих, она села за руль и попыталась скрыться.

Сотрудники банка начали погоню, попутно сообщая о своем местонахождении приставам. В результате тем также удалось подключиться. Погоня по городским улицам продолжалась около часа, после чего у нарушительницы закончился бензин и ее автомобиль арестовали. В настоящее время он находится на стоянке, принадлежащей банку. Если должник в ближайшее время не выплатит полную сумму, машину продадут, а вырученные средства будут перечислены финансовому учреждению.

Источник: sib.fmскачать dle 10.1русский торрент трекер

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