До 1 июля многие торговые точки Новосибирска оборудуют онлайн-кассами

В рамках кассовой реформы, стартовавшей с февраля нынешнего года, многие торговые точки Новосибирска до 1 июля будут оборудованы специальными онлайн-кассами, передающими все данные о продажах в налоговую инспекцию. Это позволит прекратить практику использования «черных касс» и вывести бизнес из тени.
Перейти на онлайн кассы предстоит всем продавцам, которые в своей работе использует кассовую технику и чеки. Первопроходцами здесь уже стали розничные распространители алкоголя. Пока новые кассы начали использовать меньше трети владельцев торговых точек города, которых обязали это сделать. Предприниматели, которые уже имеют опыт обращения с новым оборудованием, довольны его простотой и небольшими габаритами.
Представители Управления Федеральной налоговой службы РФ по Новосибирской области уверяют, что нововведение упростит жизнь как предпринимателям, так и налоговым инспекторам. Если данные о работе предпринимателей через Интернет будут поступать в налоговый орган, то инспекторам не придется приходить с проверками.
Некоторые категории предпринимателей устанавливать онлайн-кассы не обязаны. К таким, в частности, относятся владельцы аптечные пункты, уличных ларьков, киосков с полиграфической продукцией, мастерских по ремонту обуви.
Источник: www.nsktv.ru
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