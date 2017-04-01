Возле вокзала «Новосибирск–Главный» открыли платную парковку

Сегодня, 04:57 Оставьте комментарий »
Возле вокзала «Новосибирск–Главный» открыли платную парковкуВ Центре Новосибирска открыли первую платную автопарковку. Расположилась она на пересечении ул. Ленина и ул. Челюскинцев, в непосредственной близости от железнодорожного вокзала «Новосибирск–Главный». Новое парковочное пространство рассчитано на 51 место. Деньги с водителей начнут брать только с начала лета. В ближайший месяц парковка будет работать в тестовом режиме. Въезд и выезд будут осуществляться по билетам, но бесплатно.

В течении месяца специалисты займутся налаживанием таких важных нюансов как взимание платы, работа шлагбаумов, взаимодействие с банками. Система пропуска полностью автоматизирована. Перед въездом каждый водитель получит билет со штрихкодом, который следует сохранить, чтобы перед выездом поднести к сканеру и узнать сумму к оплате. Заплатить можно как наличными, так и банковской картой.

Первые 60 минут на стоянке не будут стоить автомобилистам ни копейки, а за каждый следующий час им придется платить по 20 рублей. Большинство автолюбителей относятся к идее организации платных стоянок вполне благосклонно, ведь стихийные парковки существенно затрудняют движение.

Согласно расчетам, 3,5 млн рублей, вложенные инвестором AEL-RTS в обустройство нового парковочного пространства, будут возвращены еще до конца 2017 года.

Источник: nsknews.infoскачать dle 10.1русский торрент трекер

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