На стройке в Центральном районе Новосибирска введен режим ЧС

На строительном объекте на улице Журинская, 37, в Центральном районе Новосибирска, произошло обрушение стенок котлована будущего 30-этажного жилого комплекса. Из-за этого возле двух соседних жилых домов образовались провалы. Согласно заключениям специалистов, застройщик ООО «Брик» не укрепил котлован, в результате чего на объекте сложилась критическая ситуация и возникла реальная угроза расширения территории возникновения провалов.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ввел на территории стройки режим чрезвычайной ситуации и поручил специалистам департамента строительства и архитектуры мэрии оградить котлован специальными конструкциями. Все необходимые работы будут проведены уже в самое ближайшее время.
Укреплением стенок котлована будет заниматься компания МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений». Ранее именно эта организация уже успешно решила проблему, возникшую на улице Большевистской, где строится многофункциональный когмплекс «Снежная миля».
Источник: tass.ru