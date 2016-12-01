В новогоднюю ночь новосибирцев ждут увлекательные уличные мероприятия

Главная елка города открыта Состоялось торжественное открытие главной новогодней елки на площади Ленина. Празднование Читать далее »

В Новогоднюю ночь на улице Ленина запретят движение автомобилей В мэрии объявили, что часть улицы Ленина будет перекрыта для движения автомобилей в Читать далее »