В новогоднюю ночь новосибирцев ждут увлекательные уличные мероприятия

В этом году новосибирцы, которым не нравится встречать Новый год в четырех, имеют довольно обширный выбор. В новогоднем городке на площади Ленина, где расположена главная елка города, будет весело как взрослым, так и детям, ведь здесь есть отличный каток и ледовые горки. Будет работать специальная кисс-камера, позволяющая всем желающим обратиться с поздравлениями к горожанам и увидеть себя на большом экране. Новый, 2017 год собравшиеся встретят с роскошными фейерверками. После полуночи стартуют представление «Полетели в Новый год» и показ новогодних историй прямо на стенах зданий.
В Центральном парке официальная праздничная программа начнется в 16.00 с открытия местной елки. Ближе к полуночи начнутся массовые гуляния в традиционном русском стиле. Народные песни и хороводы наверняка понравятся активным горожанам, любящим национальный колорит. Разумеется, не обойдется и без красочных новогодних фейерверков. Примечательно, что каток здесь будет открыт всю ночь.
На Михайловской площади состоится настоящий музыкальный марафон. Новогодняя программа будет поделена на две части. Первая состоится с 14.00 до 22.00, а вторая – с 00.00 до 3.00. Ледовый городок будет открыт для посетителей до 5 утра. Вход на территорию по билетам, которые можно будет приобрести непосредственно возле ворот.
Отметим также, что весь городской пассажирский транспорт как в новогоднюю ночь, так и на протяжении всего периода каникул будет работать в режиме выходного дня – с 6.00 до 23.30. Работу городского метрополитена в новогоднюю ночь продлят до 2.00. Поезда будет ходить по графику выходных дней, что означает наличие 6-минутного интервала.
Источник: nsknews.info
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