Как реагируют мужчины и женщины на выигрыш в казино

В последнее время сайты с азартными играми стали все чаще посещать женщины. Они начали больше интересоваться правилами популярных игр, да и казино стали доступнее. Например, появилась возможность играть на популярных интернет-сайтах через смартфон.Положительная тенденция говорит о том, что представительницам прекрасного пола нравятся карточные игры. В этой статье вы узнаете, что сподвигает женщин к онлайн-казино и в чем отличия между мужской и женской игрой.

КАК ВОСПРИНИМАЮТ ОНЛАЙН КАЗИНО ПОСЕТИТЕЛИ РАЗНОГО ПОЛА

На вопрос «Какие у вас сложились впечатления от игр в казино?» представители разных полов отвечают по-разному. Мужчины расскажут о крупных ставках и полном банкротстве, о том, сколько они выиграли в блэкджек. То есть их ответы будут содержать конкретный результат, неважно положительный или отрицательный. Мужчины так устроены, и ради риска посещают игорные заведения.

Ответы женщин будут в корне отличаться от мужских. Для дам важнее всего игровой процесс. Они поделятся прекрасной атмосферой, интересными и солидными гостями казино, возможностью пообщаться и отдохнуть. Женщины минимально затрагивают результаты игры: сколько они потратили или выиграли. Если их спросить о слотах, то девушки обозначат их оформление, звуковое сопровождение, персонажей и бонусы. Опять же размер ставки и итог игры не будет фигурировать в их ответах на поставленный вопрос о полученных впечатлениях.

Денежная часть казино отходит на второй план. Но однозначно, если женщина сможет выиграть крупную сумму, то она на радостях поделится своей новостью со всем миром. И обязательно расскажет, как выглядел крупье, в каком платье была главная соперница и на какие темы общаются богатые мужчины. В онлайн казино то же самое: женщинами движут эмоции и предчувствия, которыми они потом делятся с подругами.

ЧТО ГОВОРЯТ ПСИХОЛОГИ

Женские психологи уверены, что слабый пол отдается азартным играм в том момент, когда хочет отдохнуть от повседневных проблем и скрыться от рутины. Дизайн сайтов, их атмосфера, приятные бонусы дарят женщинам эмоции, которые в реальной жизни они не испытывали. Когда дамы увлечены игрой, то они совершенно забывают о домашних делах, семейных проблемах. Поэтому онлайн-казино - один из лучших способов скрыться от реальности.

Но почему бы не пойти в наземный игорный дом? В интернете все проще: сайты придерживаются политики конфиденциальности, то есть никто тебя не узнает. К тому же, не надо наводить марафет, подбирать образ и макияж для похода в казино, дома можно остаться самой собой, не придерживаясь границ дозволенного в обществе. В добавок, в России казино запрещены, так что единственным решением являются игры в Интернете.

В виртуальном мире никто не будет обсуждать за спиной женщину в возрасте, что она выиграла крупную сумму и радуется как ребенок. В онлайн-казино можно запросто пойти одной и не бояться, в то время как в реальном нужен спутник, и общество осудит женщину за его отсутствие.

ВЫИГРЫШ: КАК РЕАГИРУЮТ ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ

В чем разница реакций мужчины и женщины на выигрыш? Для женского пола это буря эмоций, долгий и красочный рассказ о произошедшем, обсуждение с подругами в течении следующих пары месяцев, планирование необходимых покупок. Ведь теперь женщина может позволить себе все то, о чем долго мечтала.

В случае с мужчиной он также похвалится друзьям, но другими словами. Он скажет о конкретном результате и не станет описывать процесс игры. Мужчины по-разному тратят выигрыш: одни запускают свой бизнес, другие - пропивают в баре и угощают всех, третьи - просто продолжают играть.