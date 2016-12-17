Бывший новосибирский чиновник осужден за многомиллионную аферу с муниципальным жильем

Дзержинский районный суд города Новосибирска вынес приговор по делу экс-помощника главы Управления по жилищным вопросам мэрии Андрея Гудченко. Бывший чиновник признан виновным в незаконной продаже муниципальных квартир, из-за чего бюджет города потерял не менее 18 миллионов рублей.
Следователи установили, что Андрей Гудченко и глава агентства недвижимости «Новосибирский дом» Валерий Селякин организовали преступную схему, которая позволяла наживаться на разнице между искусственно заниженной и фактической стоимостью квартир, продаваемых городом. К афере также были причастны некоторые сотрудники агентства.
Изначально обвинение предполагало, что речь может идти об 1,5 тысяч квартир, предположительно проданных по преступной схеме в течении 7 лет, однако в суде удалось доказать вину подсудимых лишь по 25 эпизодам.
В результате Гудченко приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, а Селякин – к 7-ми. Оба соучастника взяты под стражу прямо в зале суда. Менеджер Людмила Епихина и оценщица Валерия Селякина, работавшие в агентстве «Новосибирский дом», получили 6 и 4 года лишения свободы условно.
Источник: www.nsk.kp.ru
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