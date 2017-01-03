В Новосибирске начался традиционный Фестиваль снежной скульптуры

Вчера, 14:48 Оставьте комментарий »
В Новосибирске начался традиционный Фестиваль снежной скульптурыВ среду, 4 января, в Первомайском сквере стартовал традиционный Сибирский фестиваль снежных скульптур. В этом году он состоится уже в 17-й раз. Согласно официальной информации, опубликованной мэрией Новосибирска, скульптуры должны быть готовы к 8 января. Именно в этот день в 14.00 возле главной городской елки будут объявлены имена победителей и призеров соревнований.

Согласно правилам конкурса, в процессе изготовления скульптур команды не имеют права использовать электрические приборы. В распоряжении участников блоки прессованного снега, горизонтальные размеры которых составляют 2,5 на 2,5 метра, а высота 3 метра. Для юных участников приготовлены блоки метр на метр и высотой 1,5 метра.

Темой нынешнего фестиваля станет Год экологии, официально объявленный президентом России Владимиром Путиным. В этом году на фестиваль приехали мастера из Санкт-Петербурга, Томска, Серверска, Бийска, Красноярска, Горно-Алтайска, Барнаула, а также из двух стран ближнего зарубежья: Казахстана и Киргизии. Выставка скульптур будет работать до 31 января.

Источник: vn.ruскачать dle 10.1русский торрент трекер

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