Звонок жителя Твери спас новосибирского водителя

В ночь на вторник, 21 марта, 28-летний житель Кировского района Новосибирска возвращался домой на своем Nissan AD, однако вблизи ОбьГЭС в баке автомобиля закончился бензин. Заправиться мужчина не смог, поскольку нужной суммы денег у него при себе не оказалось. Будить родственников он также не захотел.
Решить проблему водитель попытался через один из интернет-форумов, на котором попросил водителей, находящихся поблизости, одолжить ему несколько литров бензина, чтобы доехать домой. Увидевший сообщение житель Твери понял, что автолюбителю угрожает серьезная опасность, ведь на улице слишком холодно, и позвонил в полицию. Тверские полицейские сразу же связались со своими коллегами из Новосибирска.
Приехавшие на место происшествия сотрудники ГИБДД обнаружили автомобиль и водителя, который уже замерзал, поскольку ехал домой в легкой одежде. Полицейские отбуксировали машину с водителем до ближайшего отделения полиции, откуда мужчину забрали родственники.
Источник: tverigrad.ru