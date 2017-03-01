Звонок жителя Твери спас новосибирского водителя

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Звонок жителя Твери спас новосибирского водителяВ ночь на вторник, 21 марта, 28-летний житель Кировского района Новосибирска возвращался домой на своем Nissan AD, однако вблизи ОбьГЭС в баке автомобиля закончился бензин. Заправиться мужчина не смог, поскольку нужной суммы денег у него при себе не оказалось. Будить родственников он также не захотел.

Решить проблему водитель попытался через один из интернет-форумов, на котором попросил водителей, находящихся поблизости, одолжить ему несколько литров бензина, чтобы доехать домой. Увидевший сообщение житель Твери понял, что автолюбителю угрожает серьезная опасность, ведь на улице слишком холодно, и позвонил в полицию. Тверские полицейские сразу же связались со своими коллегами из Новосибирска.

Приехавшие на место происшествия сотрудники ГИБДД обнаружили автомобиль и водителя, который уже замерзал, поскольку ехал домой в легкой одежде. Полицейские отбуксировали машину с водителем до ближайшего отделения полиции, откуда мужчину забрали родственники.

Источник: tverigrad.ruскачать dle 10.1русский торрент трекер

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