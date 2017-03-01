Новосибирские ученые создали прибор для борьбы с раковыми опухолями

Сегодня, 17:58 Оставьте комментарий »
Новосибирские ученые создали прибор для борьбы с раковыми опухолямиУченые из Новосибирского института ядерной физики СО РАН сконструировали ускорительный источник ионов, который позволит бороться с неоперабельными раковыми опухолями. Новый прибор компактен и удобен в использовании.

В настоящее время уникальная разработка новосибирских ученых проходит первые практические испытания. В институте отмечают, что прибор уже продемонстрировал хорошие результаты в борьбе с глиомой головного мозга.

Ускорительный источник ионов является незаменимой частью бор-нейтронозахватной терапии. В организм пациента вводится специальный раствор, содержащий бор. Когда раковые клетки накапливают его в нужном количестве, производится их уничтожение.

Примечательно, что уровень радиации, получаемой пациентом в результате процедуры, значительно более низкий, чем при стандартных методиках облучения, используемых в российских клиниках.

Разработчики прибора считают, что в будущем он вполне может быть востребован не только на территории России, но и в странах с наиболее высоким уровнем медицины. Речь идет, прежде всего, о США и Японии.

Источник: riafan.ruскачать dle 10.1русский торрент трекер

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