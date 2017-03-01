Новосибирские ученые создали прибор для борьбы с раковыми опухолями

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Новосибирские ученые предложили революционный метод борьбы с раком В Новосибирске ученые из России и Японии опробовали новый метод лечения тяжелых форм Читать далее »