Новосибирские ученые создали прибор для борьбы с раковыми опухолями

Ученые из Новосибирского института ядерной физики СО РАН сконструировали ускорительный источник ионов, который позволит бороться с неоперабельными раковыми опухолями. Новый прибор компактен и удобен в использовании.
В настоящее время уникальная разработка новосибирских ученых проходит первые практические испытания. В институте отмечают, что прибор уже продемонстрировал хорошие результаты в борьбе с глиомой головного мозга.
Ускорительный источник ионов является незаменимой частью бор-нейтронозахватной терапии. В организм пациента вводится специальный раствор, содержащий бор. Когда раковые клетки накапливают его в нужном количестве, производится их уничтожение.
Примечательно, что уровень радиации, получаемой пациентом в результате процедуры, значительно более низкий, чем при стандартных методиках облучения, используемых в российских клиниках.
Разработчики прибора считают, что в будущем он вполне может быть востребован не только на территории России, но и в странах с наиболее высоким уровнем медицины. Речь идет, прежде всего, о США и Японии.
Источник: riafan.ru
- Границы Новосибирска в этом году будут расширены
- Новосибирский губернатор поздравляет жителей региона с Новым годом
- Новосибирские правоохранители посоревновались в умении лепить драконов
- Жители Новосибирской области стали активнее заниматься спортом
- Владимир Городецкий и Надежда Болтенко поздравили новосибирцев с Новым годом