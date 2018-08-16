Керамическая плитка отличается экологичностью, доступной ценой и практичностью. Поэтому этот строительный материал является одним из наиболее востребованных в строительном сегменте.
Приобрести керамическую плитку предлагает Дом Плитки «Артисан». На сайте представлена керамическая плитка от крупнейших европейских, итальянских и других брендов. Например, клиенты смогут приобрести плитку испанской компании Aparici. Производственное предприятие специализируется на выпуске облицовочной и напольной плитки разных тонов и дизайна. Материал отличается безупречным качеством, высокой износостойкостью, а также наличием специальных добавок, защищающих поверхность облицовочного материала от появления царапин.
Практически все производители, представленные на сайте интернет-магазина, выпускают оригинальные коллекции, в том числе мозаичные элементы. Благодаря отдельным деталями мозаики можно придать интерьеру оригинальность и уют. Так, на портале магазина можно приобрести керамическую плитку под мрамор, которая идеально подойдет для облицовки кухонных помещений, ванных комнат и т.д..В целом, весь ассортимент продукции можно разделить на две категории: классика и современные тенденции. Например, для оформления помещений в классическом стиле можно использовать материалы под дерево. Декорированная плитка позволит превратить загородный дом или квартиру в настоящий дворец. Здесь же можно приобрести трехмерную настенную плитку с рельефной поверхностью.
Целый ряд коллекций ориентирован на любителей роскоши. Мраморная плитка позволит оформить комнату в венецианском стиле. В широком ассортименте представлен керамогранит, отличающиеся высоким уровнем износостойкости и долговечности. Все коллекции облицовочной плитки уникальны и отличаются безупречным качеством. При этом практически все испанские бренды производят плитку в среднем ценовом сегменте.
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