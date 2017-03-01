В Новосибирске открылась выставка земноводных со всего мира

Сегодня, 06:40 Оставьте комментарий »
В Новосибирске открылась выставка земноводных со всего мираВ новосибирском контактном зоопарке «Лесное посольство» открылась выставка земноводных, в рамках которой представлено тридцать пять особей пятнадцати видов жаб, лягушек и тритонов, обитающих в разных уголках планеты. Мероприятие получило довольно смешное название «Лесные прЫнцы».

Некоторые из видов ядовиты и брать их в руки опасно для жизни. Как правило, такие особи имеют яркий окрас. К примеру, священный древолаз черно-желтый. В Южной Америке до сих пор живут племена, которые используют его яд для смазывания наконечника стрел.

Вниманию посетителей также представлены такие поистине удивительные виды как яркая жаба Ага, ядовитая на всех этапах жизни; голубая австралийская квакша, умеющая менять окрас; карликовая лягушка, чей размер не превышает 4 см; мшистая лягушка, удивительным образом маскирующаяся под мох.

Каждый день с 11:00 до 18:00 (каждые два часа в будни, и каждый час в выходные) в «Лесном посольстве будут проходить экскурсии, в ходе которых все желающие узнать интересные подробности как о видах, представленных в рамках выставки, так и других редких особях, живущих в зоопарке.

В зеленой зоне гости зоопарка могут стать зрителями «фильмотеки», в рамках которой освещаются самые интересные факты из жизни лягушек. Выставка продлится до конца марта.

Источник: academ.infoскачать dle 10.1русский торрент трекер

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