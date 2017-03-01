В Новосибирске открылась выставка земноводных со всего мира

Необычное пополнение коллекции Новосибирского зоопарка В Новосибирском зоопарке вновь пополнение. На этот раз коллекция пополнилась парочкой Читать далее »

В Новосибирском зоопарке появились летучие лисицы В рамках программы по обмену животными в Новосибирский зоопарк из Испании доставлены Читать далее »