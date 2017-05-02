Новосибирск получит 26,2 млрд рублей на строительство Четвертого моста

Правительственная комиссия по транспорту, которую возглавил вице-премьер Аркадий Дворкович, приняла решение выделить Новосибирской области 26,27 млрд рублей на строительство в Новосибирске четвертого моста через Обь. Эта сумма составит не менее 75% от общей стоимости реализации проекта. Остальные средства обеспечат инвестор и областной бюджет.
Шестиполосный мост через Обь должен разгрузить крупнейшие магистрали Новосибирска. Длина моста составит 1,5 км. Он соединит Южную площадь на правом берегу и площадь Труда на левом. В рамках реализации проекта запланировано строительство развязок с обеих сторон и автомобильные тоннели под железнодорожными путями.
С инвестором областные власти пока не определились. Ранее было принято решение о переносе вскрытия конвертов с заявками потенциальных концессионеров на 7 августа. Точная стоимость работ будет определена не ранее сентября. Подписание концессионного соглашения должно состояться 6 декабря.
Согласно предварительным оценкам, стоимость возведения объекта составит около 35 млрд рублей. Примерно 3 млрд рублей понадобится на подготовку строительной площадки. Строительные работы планируют начать до конца 2017 года.
В прошлом году проект четвертого моста через Обь получил высший рейтинг среди проектов, претендующих на получение федерального гранта. Его неоднократно рассматривали на заседания межведомственных правительственных комиссий и был оценен очень высоко.
Источник: tayga.info