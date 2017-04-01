На вокзале «Новосибирск-Главный» состоится Пасхальный концерт

Сегодня, 05:22 Оставьте комментарий »
На вокзале «Новосибирск-Главный» состоится Пасхальный концертВ Пасхальное воскресенье, 16 апреля, в здании железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный» Новосибирская хоровая капелла и Сибирский центр колокольного искусства дадут совместный благотворительный концерт. Традиция Пасхальных выступлений на вокзале соблюдается на протяжении последних 15 лет.

Худрук Новосибирской хоровой капеллы Игорь Юдин отметил, что во время пасхального концерта будут исполнены не только духовные композиции, но и лучшие эстрадные композиции нашей страны, популярные на протяжении уже нескольких десятилетий.

Выступление начнется в 15:00. В первой части программы будут исполнены такие духовные композиции, как «Жертва вечерняя», «Бога тебе хвалим», «Воскрес Христос» и другие. Вторая часть будет состоять из хитов таких культовых музыкальных коллективов нашей Родины как ВИА «Цветы» и ВИА «Сябры», песен Зацепина и Бабаджаняна.

Мастера Сибирского центра хорового искусства установят в зале мобильную звонницу, благодаря которой у каждого желающего появится уникальная возможность попробовать себя в роли звонаря.

Источник: nsknews.infoскачать dle 10.1русский торрент трекер

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