В условиях современного рынка управление строительной организацией должно осуществляться в автоматическом режиме. Для этого существуют специальные программы, позволяющие упростить работу и снизить затраты.
Программное обеспечение предназначено для эффективного управления финансами, штатом сотрудников, производственным циклом и ресурсами. Для этих целей может использоваться 1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией — инновационный продукт, который подходит под специфику разных предприятий. Программное обеспечение ориентировано на компании, специализирующиеся на все виды ремонтных работ, в том числе реставрации и реконструкции зданий.
Особенности программного обеспечения 1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией
Конфигурация и состав предусматривают полное управление предприятием с возможностью установки дополнительных подсистем, например, управления инвестициями, материально-технической базой и производственным циклом. Система позволяет упрощать сметные расчеты, определять эффективность вложения денежных средств, заключать договора с поставщиками услуг и определенные виды работ. Кроме планирования экономической деятельности, благодаря программному обеспечению можно контролировать весь производственный цикл, в том числе осуществлять начисление заработной платы, формировать себестоимость строительных объектов, осуществлять списывание материалов на ремонтные и строительные работы. Каждая подсистема направлена на эффективное управление предприятием, внесение своевременных корректировок и получение аналитических материалов. Подробную информацию можно получить непосредственно на странице https://www.orticon.ru/vse-resheniya/1s-predpriyatie-8-erp-upravlenie-stroitel-noy-organizaciey-2 компании-разработчика.