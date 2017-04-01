В Новосибирске закрыли нелегальное производство кофе

Сегодня, 06:36 Оставьте комментарий »
В Новосибирске закрыли нелегальное производство кофеПравоохранители выявили в новосибирской промзоне цех по изготовлению поддельных кофейных пакетиков. Преступники подделывали продукцию известного бренда и реализовывали ее в пунктах оптовой продажи. Часть продукции отправлялась в соседние регионы. Исходя из данных, зафиксированных в «черной бухгалтерии», можно сделать вывод, что в подпольном цехе изготавливалось около полумиллиона пакетиков с кофе в месяц.

Задерживали организаторов незаконного производства сотрудники полиции и спецназ Нацгвардии. Операция производилась одновременно в производственном помещении и на местах реализации.

Лидером преступной группировки оказался 34-летний житель Новосибирска. В противозаконной деятельности участвовали еще четверо жителей областного центра в возрасте от 25 до 42 лет.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Двоим из них суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Остальные отпущены под подписку о невыезде. В настоящее время выясняются все каналы сбыта и сумма ущерба, нанесенная бренду за время работы подпольного предприятия.

Источник: www.vesti.ruскачать dle 10.1русский торрент трекер

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