В Новосибирске закрыли нелегальное производство кофе

Правоохранители выявили в новосибирской промзоне цех по изготовлению поддельных кофейных пакетиков. Преступники подделывали продукцию известного бренда и реализовывали ее в пунктах оптовой продажи. Часть продукции отправлялась в соседние регионы. Исходя из данных, зафиксированных в «черной бухгалтерии», можно сделать вывод, что в подпольном цехе изготавливалось около полумиллиона пакетиков с кофе в месяц.
Задерживали организаторов незаконного производства сотрудники полиции и спецназ Нацгвардии. Операция производилась одновременно в производственном помещении и на местах реализации.
Лидером преступной группировки оказался 34-летний житель Новосибирска. В противозаконной деятельности участвовали еще четверо жителей областного центра в возрасте от 25 до 42 лет.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Двоим из них суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Остальные отпущены под подписку о невыезде. В настоящее время выясняются все каналы сбыта и сумма ущерба, нанесенная бренду за время работы подпольного предприятия.
Источник: www.vesti.ru
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