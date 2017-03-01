В Новосибирске начался набор в центр компьютерных наук

Сегодня, 13:58 Оставьте комментарий »
В Новосибирске начался набор в центр компьютерных наукПри поддержке компаний Яндекс и JetBrains в Новосибирске открылся «Computer Science Center», в котором студенты, аспиранты и выпускники вузов смогут получить дополнительное образование в сфере информационных технологий. Обучение будет производиться на бесплатной основе и начнется в сентябре этого года. Зачисление студентов будет производиться на конкурсной основе.

В течении двух лет в центре можно будет пройти полный стационарный курс по разработке программного обеспечения и анализу данных. В программу обучения включены популярные языки программирования, алгоритмы, структуры данных и многие другие направления.

«Computer Science Center» открыт на базе Школы анализа данных (ШАД) при Новосибирском государственном университете. Преподавать в новом центре будут сотрудники ШАД, специалисты Яндекса, НГУ и JetBrains.

В настоящее время центр компьютерных наук уже открыл набор студентов. Продолжаться он будет до 16 апреля. В процессе отбора претенденты пройдут онлайн-тест по математике и основам программирования, после чего могут быть приглашены на собеседование.

Источник: nsk.ucheba.ruскачать dle 10.1русский торрент трекер

Новость прочитали 38 раз(a).


Метки текущей записи:

Читайте так же ранее опубликованный новости на эту тему:

Здесь вы можете оставить свой отзыв к новости

Посмотреть последние комментарии    
Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы

Архив

Ресурсы

Читать нас

Связаться с нами

Действия