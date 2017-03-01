В Новосибирске начался набор в центр компьютерных наук

Теперь в Новосибирске можно получить современное бизнес-образование С 21 января открыт набор на специальную программу по изучению бизнеса. Занятия будут Читать далее »

Начался набор волонтеров на Олимпиаду в Сочи С сегодняшнего дня Сибирский федеральный округ начал отбор 1750 волонтеров для участия в Читать далее »