В Новосибирске начался набор в центр компьютерных наук

При поддержке компаний Яндекс и JetBrains в Новосибирске открылся «Computer Science Center», в котором студенты, аспиранты и выпускники вузов смогут получить дополнительное образование в сфере информационных технологий. Обучение будет производиться на бесплатной основе и начнется в сентябре этого года. Зачисление студентов будет производиться на конкурсной основе.
В течении двух лет в центре можно будет пройти полный стационарный курс по разработке программного обеспечения и анализу данных. В программу обучения включены популярные языки программирования, алгоритмы, структуры данных и многие другие направления.
«Computer Science Center» открыт на базе Школы анализа данных (ШАД) при Новосибирском государственном университете. Преподавать в новом центре будут сотрудники ШАД, специалисты Яндекса, НГУ и JetBrains.
В настоящее время центр компьютерных наук уже открыл набор студентов. Продолжаться он будет до 16 апреля. В процессе отбора претенденты пройдут онлайн-тест по математике и основам программирования, после чего могут быть приглашены на собеседование.
Источник: nsk.ucheba.ru
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