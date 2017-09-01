Обзор сайта http://maxbet-slots.club/

В СНГ не так много онлайн-казино, которые могут похвастаться наличием лицензии. Клуб “MaxBet” – один из игровых залов, который официально зарегистрирован. Все разрешения на игорную деятельность были выданы на Кипре в 2012 году. И уже 15 лет казино работает на рынке азартных развлечений, как надежный партнер.
Основой клуба является честность во взаимоотношениях с игроками. К слову, в казино представлено около сотни аппаратов. Весь игровой софт официальный, поставляется напрямую от производителей. В том числе, среди разработчиков, с которыми сотрудничает клуб, значатся компании «Новоматик», «Микрогейминг», «Игрософт» и пр.
Приятное оформление сайта – основа доверия. Весь интерфейс интуитивно понятен, слоты легко найти. Самые популярные игры выложены на главной странице http://maxbet-slots.club/ по порядку. Если вы рассчитываете на участие в турнирах и иных развлечениях, то вам необходимо получить членство в клубе – пройти регистрацию.
Что дает регистрация в казино?
Этот шаг необязателен, если вы не собираетесь играть на реальные деньги. Наслаждайтесь игровым процессом ради развлечения. Однако, если вы ставите перед собой цель сорвать крупный куш, тогда получение аккаунта – это условие, которое необходимо выполнить. После создания личного кабинета ваши функциональные возможности увеличиваются:
- вы можете участвовать в еженедельных турнирах, которые организует MaxBet Slots с призовым фондом 50-100 тыс. рублей;
- зарегистрированные игроки могут рассчитывать на получение лотерейных скретч-билетов, которые выдаются каждому гемблеру за пополнение счета от 2000 руб.;
- становится доступной программа лояльности, предусматривающая награждение игроков щедрыми бонусами и подарками за активность;
- допуск к разнообразным соревнованиям, к промо-акциям, на которых происходит награждение за выполнение различных несложных заданий.
При регистрации личные данные игроков надежно защищены от взлома. Сама система MaxBet Slots также представляет собой игровой сервер с высокими параметрами конфиденциальности и хранения личных данных. Поэтому играть в клубе можно безопасно.
Пополнить счет можно через личный кабинет. Деньги переводятся мгновенно благодаря сотрудничеству онлайн казино с ведущими платежными операторами. Для вывода выигрыша со счета клуба необходимо немного времени на обработку транзакции.