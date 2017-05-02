Более 60 жителей Новосибирской области оштрафованы за разведение костров

В настоящее время в Новосибирской области действует особый противопожарный режим, который продлится до 12 июня. Жителям запрещено производить любые действия с открытым огнем, в том числе, разумеется, сжигать траву и разводить костры. Штраф за нарушение этого правила увеличен вдвое и теперь составляет 2 тысячи рублей.
На сегодня во многих частях региона наблюдается повышенный уровень пожарной опасности. Последний крупный пожар в Новосибирске произошел буквально несколько дней назад на территории садоводческого общества «Маяк». Пламя разнес ветер. Серьезно пострадали пять участков.
Сотрудники МЧС объедут все населенные пункты области и напомнят их жителям о правилах безопасности. По словам спасателей, увеличение штрафов оказалось действенной мерой, однако случаи нарушения противопожарных норм выявляются с изрядной регулярностью. С момента введение особого режима на территории области составлено уже более 60 протоколов.
Источник: www.nsktv.ru
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