Более 60 жителей Новосибирской области оштрафованы за разведение костров

В Новосибирской области введен особый противопожарный режим До 21 июня в Новосибирской области будет действовать особый противопожарный режим. Читать далее »

Крупный пожар в Калининском районе В Калининском районе Новосибирска тушат пожар по повышенному номеру вызова. Читать далее »