В Новосибирске презентовали новую версию Hyundai Solaris

Вчера, 06:36 Оставьте комментарий »
В Новосибирске презентовали новую версию Hyundai SolarisВ эти выходные в Новосибирске организовали презентацию одной из самых ожидаемых в России новинок 2017 года. Речь идет о модифицированной версии автомобиля Hyundai Solaris. Ранее именно эта модель стала самой продаваемой в Сибири в категории новых авто.

Пресс-служба официального дилера Hyundai в городе компании «Мастер-авто» сообщает, что все посетители салона получили возможность потрогать новый автомобиль, посидеть на пассажирском и водительском местах, а также воспользоваться различными функциями панели приборов.

Hyundai Solaris нового поколения может похвастаться рядом преимуществ по сравнению со своим предшественником. В частности, в этой машине сочетаются новейшие дизайнерские разработки, более просторный и удобный салон с отличными стилевыми решениями, эргономичный двигатель и чрезвычайно удобные характеристики вождения.

В ближайшее время представители южнокорейского бренда намерены начать тест-драйвы модифицированной версии Solaris в Новосибирске и других крупных городах России. Стоимость новинки зависит от комплектации. Автомобиль с механической коробкой передач обойдется минимум в 599 тысяч рублей. Если же говорить об автоматике, то покупателю придется выложить не менее 740 тысяч рублей.

Источник: svopi.ruскачать dle 10.1русский торрент трекер

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