Пьяный новосибирец убил свою незрячую мать

Сегодня, 05:39 Оставьте комментарий »
Пьяный новосибирец убил свою незрячую матьВ Новосибирске заключен под стражу 37-летний местный житель, убивший ножом свою 65-летнюю мать. Трагический инцидент произошел в ночь на 14 мая. Известно, что перед этим мужчина несколько дней распивал алкогольные напитки в компании приятеля. Когда женщина выразила недовольство происходящим, между ней и сыном вспыхнул конфликт.

В пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области уточняют, что поссорившись с матерью мужчина, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, решил ей отомстить. Для этого он схватил нож и дважды ударил пожилую женщину в спину. От полученных ранений она скончалась на месте происшествия.

Убийца сам вызвал полицию и полностью признал свою вину в содеянном. Правоохранители сразу же заключили его под стражу. Далее выяснилось, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за истязание матери. Следствие установило, что на момент гибели женщина была на 100% незрячей.

Источник: www.amic.ruскачать dle 10.1русский торрент трекер

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