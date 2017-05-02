Пьяный новосибирец убил свою незрячую мать

Житель Новосибирска признался, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил

В отделении полиции Калининского района Новосибирска повесился мужчина, задержанный за

В ночь на 24 октября возле общежития на улице Петухова в Кировском районе произошло

В ночь с 1 на 2 января в Новосибирской области было совершено убийство. Местом