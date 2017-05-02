После ДТП пьяный пассажир напал на полицейского

Неадекватный мужчина напал с ножом на прохожих и полицейского Вчера ночью в Октябрьском районе неадекватный мужчина напал на троих прохожих и Читать далее »

Пьяный водитель въехал в детский сад 7 мая в Новосибирске водитель автомобиля Toyota Vista Ardeo, находясь в состоянии Читать далее »