После ДТП пьяный пассажир напал на полицейского

Инцидент произошел 22 мая на улице Волочаевской, в Октябрьском районе Новосибирска. Примерно в 19:30 Chevrolet Niva и Toyota Sprinter двигались по Волочавской в сторону улицы Татьяны Снежиной. В какой-то момент водитель Chevrolet остановился, чтобы пропустить пешехода, после чего в него сзади врезалась «Тойота».
На место происшествия оперативно прибыли аварийные комиссары и сотрудники ДПС. Очевидцы отмечают, что женщина, управлявшая автомобилем Toyota и ее муж, находившийся в салоне, пребывали в состоянии алкогольного опьянения и вели себя неадекватно. При этом с ними был ребенок.
Женщина-водитель проявляла агрессию по отношению к полицейским. Муж сначала пытался ее успокоить, но когда один из стражей порядка повел нарушительницу в полицейскую машину, мужчина набросился на него с кулаками и нанес удар по лицу.
На место вызвали сотрудников вневедомственной охраны, которые скрутили разбушевавшегося пассажира и отвезли в полицию. Теперь мужчине предстоит отвечать за нападение на полицейского, находившегося при исполнении служебных обязанностей, а женщине – за управление транспортным средством в нетрезвом виде.
Источник: www.nsktv.ru
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