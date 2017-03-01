На обледеневшем Бердском шоссе произошло массовое ДТП

Утром, 4 марта, около в 9:00 на Бердском шоссе произошло массовое ДТП. Машины вылетали из сугроба одна за другой. Инцидент имел место в непосредственной близости от АЗС «Газпромнефть», между остановками общественного транспорта «Первый разъезд» и «Таловая».
Первым в неприятную ситуацию попал водитель автомобиля Toyota Avensis, потерявший управление на скользкой трассе. Машину занесло в снежный сугроб на обочине, впрочем, выбралась он оттуда также без особых проблем. Далее, в том же месте в сугроб отправились Citroen и Mazda. Ну а меньше других повезло водителю Renault Logan, чья машина, угодив в сугроб, перевернулась на крышу. Ну а завершение картины, с трассы вылетел Nissan Juke.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Машины, кроме перевернувшегося Renault, получили незначительные механические повреждения. Аварикомы мобильного приложения «Автоспас», работавшие на месте происшествия, участники ДТП и очевидцы уверены, что причиной инцидента стала скользкая трасса.
Источник: www.nsk.aif.ru