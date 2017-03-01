На обледеневшем Бердском шоссе произошло массовое ДТП

Полицейская машина попала в масштабное ДТП В Новосибирске полицейский УАЗ случайно попал в массовое ДТП,, в результате которого Читать далее »

В Новосибирске «скорая» столкнулась с такси В пятницу вечером на Бердском шоссе произошло ДТП с участием кареты скорой помощи и Читать далее »