Регулярные турниры, акции на сайте популярного клуба

14-09-2020, 13:54 Оставьте комментарий »

Регулярные турниры, акции на сайте популярного клубаПодчас игровые автоматы надоедают. Несмотря на разнообразие жанров, иногда гемблерам хочется чего-то другого. Поэтому сайт www.gaminatorslotsru.net/ предлагает поучаствовать в турнирах. Это соревнования, где игроманы смогут себя проявить совершенно, с другой стороны. А именно, необходимо набирать турнирные очки, чтобы опережать своих конкурентов.


Турниры на сайте проводятся регулярно. Обычно первый день турнира начинается по понедельникам. Желательно участвовать каждый день, не пропуская дни. Ведь кто-то может опередить вас. Главная задача – делать ставки деньгами на любых аппаратах, которые участвуют в турнирной неделе. За ставки вы будете получать баллы, отражающиеся в турнирной таблице.


Старайтесь следить за ней, и если вы выпадаете из числа лидеров, быстрее наверстывайте упущенное. Главной целью является призовой банк. Он выделяется администрацией казино «Плей Фортуна». Обычно, самый минимальный приз – 50000 рублей. Основная часть суммы достается победителю, остаток делится между игроками, которые заняли со второго по десятое место.


Что такое лотерея в Плей Фортуна?


Есть в казино и другое развлечение. Тут регулярно проводятся тиражи лотереи. Как видите, в них можно играть в интернете также, как по телевидению. Только шансы выиграть здесь намного выше. Нет нужды отгадывать числа. Достаточно пополнить баланс на сумму от 500 рублей или купить лотерейный билет в магазине казино. А далее, дождитесь розыгрыша. В качестве призовых могут быть и деньги, и путевки, и ценная техника и даже автомобиль. Все зависит от повода для проведения тиража. Обычно, самые щедрые лотереи проводятся в канун крупных праздников, как Новый год, Рождество, Пасха и пр. Приходите и играйте в казино «Плей Фортуна», ведь удача уже дожидается вас.


Промо-акции и промокоды


Еще одна особенность игрового клуба – это проведение специальных промо. Они приурочены к определенным событиям. Игрокам предлагается выполнять простые квесты, которые даны в описании к каждой акции. Не забывайте, что промо длится только определенное время. поэтому не пропустите это событие. Для активации некоторых бонусов вам понадобится промокод. Он представляет собой небольшую буквенно-числовую комбинацию. Введите ее в специальное поле, когда пополняете баланс. Это даст вам возможность активировать фриспины, денежную надбавку или другие ценные подарки. Промокоды также действуют только определенный период времени.

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