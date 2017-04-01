В Новосибирске у КАМАЗа на полном ходу оторвались два колеса

Довольно нестандартное дорожно-транспортное происшествие случилось 29 апреля в Новосибирске. По словам очевидцев, возле дома № 121 по улице Большевистской у КАМАЗа с прицепом, двигавшегося со стороны улицы Ульяновской, на полной скорости отлетели два колеса. Ситуация была очень опасной.
Избегая столкновения с летевшим на огромной скорости колесом, девушка, управлявшая автомобилем Toyota, совершила экстренное торможение, но водитель Nissan X-Trail, ехавшего сзади, среагировать не успел. В результате, произошло столкновение.
Второе колесо КАМАЗа буквально снесло припаркованный у входа в магазин мотоцикл. К счастью, в результате инцидента никто из водителей и случайных прохожих травм не получил. Соответственно, помощь медиков не понадобилась. Пострадавшие транспортные средства получили незначительные механические повреждения. Ну а в причинах ДТП предстоит разобраться правоохранителям.
Источник: nsk.dk.ru