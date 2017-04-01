В Новосибирске у КАМАЗа на полном ходу оторвались два колеса

Сегодня, 07:12 Оставьте комментарий »
В Новосибирске у КАМАЗа на полном ходу оторвались два колесаДовольно нестандартное дорожно-транспортное происшествие случилось 29 апреля в Новосибирске. По словам очевидцев, возле дома № 121 по улице Большевистской у КАМАЗа с прицепом, двигавшегося со стороны улицы Ульяновской, на полной скорости отлетели два колеса. Ситуация была очень опасной.

Избегая столкновения с летевшим на огромной скорости колесом, девушка, управлявшая автомобилем Toyota, совершила экстренное торможение, но водитель Nissan X-Trail, ехавшего сзади, среагировать не успел. В результате, произошло столкновение.

Второе колесо КАМАЗа буквально снесло припаркованный у входа в магазин мотоцикл. К счастью, в результате инцидента никто из водителей и случайных прохожих травм не получил. Соответственно, помощь медиков не понадобилась. Пострадавшие транспортные средства получили незначительные механические повреждения. Ну а в причинах ДТП предстоит разобраться правоохранителям.

Источник: nsk.dk.ruскачать dle 10.1русский торрент трекер

Новость прочитали 28 раз(a).


Метки текущей записи:

Читайте так же ранее опубликованный новости на эту тему:

Здесь вы можете оставить свой отзыв к новости

Посмотреть последние комментарии    
Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы

Архив

Ресурсы

Читать нас

Связаться с нами

Действия