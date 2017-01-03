Новосибирские ученые изобрели новое эффективное средство против гриппа

Вчера, 13:11 Оставьте комментарий »
Новосибирские ученые изобрели новое эффективное средство против гриппаНаучные сотрудники Центрального сибирского ботанического сада СО РАН разработали новое противогриппозное средство на основе корней селитрянки (нитрария). В настоящее время уже проведены вполне успешные лабораторные исследования как на клетках, так и на мышах. Существует вероятность, что новое лекарство будет запатентовано еще до конца нынешнего года.

Нитрария относится к редким растениям и в некоторых регионах даже занесена в Красную книгу. Для успешного роста и цветения кустарника оптимально подходят засоленные почвы.

В процессе исследования было установлено, что микробный штамм данного растения показывает высокую эффективность в борьбе с вирусами гриппа H3N2 и H5N1. Известно, что при использовании препарата «Тамифлю» умерло больше лабораторных мышей, чем при использовании средства, изготовленного на основе селитрянки.

Недавно специалисты установили, что листья нитрарии содержат вещества, которые уничтожают раковые клетки. Сейчас же стали известны результаты работы новосибирских ученых, которые четко показывают, что лечебными свойствами обладают и корни этого редкого кустарника.

Источник: actualnews.orgскачать dle 10.1русский торрент трекер

Новость прочитали 75 раз(a).


Метки текущей записи:

Читайте так же ранее опубликованный новости на эту тему:

Здесь вы можете оставить свой отзыв к новости

Посмотреть последние комментарии    
Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы

Архив

Ресурсы

Читать нас

Связаться с нами

Действия