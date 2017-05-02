В Новосибирске задержан мошенник, обворовывавший пенсионеров под видом сотрудника «Горводоканала». Свои противозаконные деяния он планировал до мелких подробностей. В ходе следствия установлено, что жертв злоумышленник высматривал на улице, после чего незаметно шел за приглянувшимися стариками и узнавал их адреса.
Спустя какое-то время мужчина приходил к выбранным жертвам. Те верили, что он действительно сотрудник «Горводоканала». Далее мужчина проходил в ванную якобы проверять счетчики, в какой-то момент говорил, что хочет пить и просил хозяев, дать ему стакан воды. Пока старики суетились на кухне, преступник умудрялся украсть у них ценные вещи.
Нехитрая схема принесла преступнику немалую прибыль. В период с октября 2016 по январь 2017 года его жертвами стали пятеро пожилых жителей Новосибирска. В настоящее время он пребывает под стражей и вскоре предстанет перед судом по статьям «мошенничество» и «кража».
Источник: www.nsk.aif.ru
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