В Новосибирске задержан мошенник, обворовывавший пенсионеров

В Новосибирске бездомный мужчина обокрал парикмахерскую Мужчина без определенного места жительства проник в помещение парикмахерской и украл Читать далее »

В Новосибирске пойман телефонный мошенник Ранее судимый молодой человек был задержан правоохранителями при попытке совершить Читать далее »