В Новосибирске состоится выставка знаменитого художника Никаса Сафронова

11-12-2016, 15:20 Оставьте комментарий »
В Новосибирске состоится выставка знаменитого художника Никаса СафроноваВ Новосибирском государственном художественном музее состоится выставка работ выдающегося современного художника, академика Российской академии художеств Никаса Сафронова. Жители и гости Новосибирска получат уникальную возможность ознакомиться с картинами, представленными в Государственном историческом музее.

Персональная выставка Никаса Сафронова пройдет с 23 декабря 2016-го по 26 февраля 2017 годов. Экспозиция будет состоять из более чем 150 работ в разных стилях и направлениях. В частности, посетители смогут увидеть классические пейзажи и портреты, символические композиции, а также работы, выполненные в авторском стиле художника DreamVision.

В ходе своего визита в Новосибирск Никас Сафронов планирует провести ряд профессиональных встреч и мастер-классов, а также творческие вечера для ценителей искусства. Часть вырученных средств будет отправлена благотворительным организациям, занимающимся поддержкой нуждающихся детей.

Источник: infopro54.ruскачать dle 10.1русский торрент трекер

Новость прочитали 442 раз(a).


Метки текущей записи:

Читайте так же ранее опубликованный новости на эту тему:

Здесь вы можете оставить свой отзыв к новости

Посмотреть последние комментарии    
Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы

Архив

Ресурсы

Читать нас

Связаться с нами

Действия