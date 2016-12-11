В Новосибирске состоится выставка знаменитого художника Никаса Сафронова

В Новосибирском государственном художественном музее состоится выставка работ выдающегося современного художника, академика Российской академии художеств Никаса Сафронова. Жители и гости Новосибирска получат уникальную возможность ознакомиться с картинами, представленными в Государственном историческом музее.
Персональная выставка Никаса Сафронова пройдет с 23 декабря 2016-го по 26 февраля 2017 годов. Экспозиция будет состоять из более чем 150 работ в разных стилях и направлениях. В частности, посетители смогут увидеть классические пейзажи и портреты, символические композиции, а также работы, выполненные в авторском стиле художника DreamVision.
В ходе своего визита в Новосибирск Никас Сафронов планирует провести ряд профессиональных встреч и мастер-классов, а также творческие вечера для ценителей искусства. Часть вырученных средств будет отправлена благотворительным организациям, занимающимся поддержкой нуждающихся детей.
Источник: infopro54.ru
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