На этой неделе в Новосибирске будет тепло и дождливо

Пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин рассказал, что в ближайшие дни в Новосибирске и регионе установится теплая и дождливая погода. С 10 по 12 мая температура воздуха днем будет колебаться от +17 °С до +22 °С. В южных районах Новосибирской области температура воздуха может прогреться до +29 °С. В ночное время столбики термометров будут показывать от +7 °С до +14 °С.
По словам синоптика, что в ближайшие несколько дней произойдет перемещение циклонических фронтов с запада и юго-запада, в следствие чего погода в регионе будет неустойчивой. С 11 по 13 мая ожидаются ливни и грозы. Скорость ветра местами будет достигать 22 метров в секунду.
На выходные в Новосибирске будет несколько прохладнее. Средняя температура днем составит примерно +17 °С. С началом следующей недели в регионе ожидается серьезное похолодание, которое продлится 2-3 дня. Ренад Ягудин подчеркивает, что подобные температурные перепады для последнего месяца весны являются нормой.
Источник: sib.fm
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