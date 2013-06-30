На этой неделе в Новосибирске будет тепло и дождливо

Новосибирск ожидает похолодание Синоптики предупреждают жителей Новосибирска о похолодании на этой неделе, которое Читать далее »

Новосибирцев ждут пасмурные выходные Синоптики прогнозируют, что на выходные небо над Новосибирском заволочет тучами, а на Читать далее »

В Новосибирске ожидается потепление Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра заявляют, что начиная с 5 ноября, в Читать далее »