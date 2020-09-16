Когда и для чего можно употреблять энергетические напитки Обязательные рекомендации:

Энергетические напитки незаменимы для тех, кто предпочитает активный образ жизни, занимается спортом, постоянно должен находиться в тонусе и выполнять сложные задачи в короткие сроки. Для всех этих задач нужна энергия, которую можно получить из энергетика TARGET, который производится в двух видах - стандартный Original и Active с повышенной концентрацией активных веществ.

Состав и активные компоненты безалкогольных энергетиков

Производитель производит напитки энергетики, в состав которых входят компоненты:

природный кофеин. Энергетические напитки предназначены для стимулирования нервной системы. Энергетик избавляет от усталости, сонливости, благодаря чему человек может полноценно заниматься спортом, выполнять сложные задания в интенсивном режиме. В банке энергетика в среднем содержится примерно 150 мг кофеина, в 200 мл кофе — 100 мг, но не рекомендуется злоупотреблять этими продуктами;

таурин - кислота, содержание которой в организме нужно постоянно пополнять. Таурин принимает участие в метаболизме, теплорегуляции, работе нервной системы. Благодаря веществу обеспечивается сопротивляемость и болевой порог, стабилизируется выделение гормонов;

витамины группы В - необходимы для функционирования нервной системы, принимают участие в обмене веществ и энергии.

Рекомендуется выпивать не более 1-2 банок энергетика ежедневно. Не следует превышать суточную дозу, которая указана на этикете. Умеренный прием витаминов и активных веществ полностью безопасен, но злоупотребление может спровоцировать негативные последствия для организма.

TARGET - когда рекомендуется пить энергетик

Предлагаемые производителем безалкогольные энергетические напитки обеспечивают тонизирование организма, сильный заряд бодрости. Когда рекомендуется употреблять энергетик:

при долгих поездках в автомобиле;

концертные выступления, вечеринки;

занятия спортом, соревнования, где необходимо занять призовые места;

для выполнения работы в установленные сроки;

для посещения лекций и занятий.

В банке энергетика количество кофеина аналогично его содержанию в чашке кофе, но эффект от энергетического напитка удерживается в разы дольше. Производитель утверждает о суточной норме употребления не более 500 мл. Стоит обратить внимание, что энергетик нужно с осторожностью употреблять людям с повышенным давлением.