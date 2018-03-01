После укуса клеща может возникать заболевание, которое в медицине именуют, как клещевой энцефалит. Переносчиками его являются дикие и домашние животные, а также непосредственно сам клещ. Особую опасность представляют иксодовые клещи.
Они различаются:
• Таежный клещ — Ixodes persulcatus.
• Собачий клещ — Ixodes ricinus.
Клещи свой мощный хоботок буквально ввинчивают в кожу, и сосут кровь. Слюна, выделяемая этими паразитами, не дает крови свернуться и не дает почувствовать боль от укуса. Самцы, насытившись, сразу покидают тело животного, а самка сидит на жертве до полутора недель, увеличиваясь в размерах.
Вирус энцефалита может попасть в организм через порезы и ранки на теле во время раздавливания клеща.
Энцефалит считается одним из самых опасных заболеваний. Поэтому при укусах клещей необходимо немедленно обратиться к врачу. Особенно беспокоиться нужно, если появились следующие симптомы:
• Краснота и вздутие на теле,
• головная боль.
• слабость и озноб,
• боль в мышцах,
• повышение температуры до 39-40 градусов,
• сыпь по телу,
• светобоязнь,
• расстройство пищеварительной системы.
При дальнейшем развитии болезни, когда вирус находит свое распространение и проникает в органы и лимфоузлы, возникают
• Нарушение психики(могут быть эпилептические припадки, потеря сознания)
• судороги,
• параличи,
• парезы конечностей.
энцефалитный клещ
Лечение необходимо проводить только в стационаре.
Но болезнь легче предупредить, чем лечить. Поэтому, отправляясь на природу, соблюдайте правила безопасности. Защищайте тело одеждой, осматривайте себя регулярно, держитесь подальше от высокой травы, воды, кустарников, где может обитать клещ.
Учеными-медиками разработаны вакцины против клещевого энцефалита. Их применение способствует сглаживанию симптомов заболевания.