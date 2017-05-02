Пяти сотням новосибирских дач грозит подтопление

На заседании межведомственной рабочей группы принято решение о резком увеличении объема сброса воды с Новосибирской ГЭС. В четверг, 19 мая, в 8:00 объем холостого сброса увеличат до 4500 куб. м/с. В полдень данный показатель будет составлять уже 4650 куб. м/с. Это означает, что уровень воды в черте города поднимется примерно до 390 см, а в зоне вероятного подтопления окажутся около 200 дачных участков.
Увеличение объема сбрасываемой воды связано со скорым приходом второй волны паводка, которая ранее сдерживалась благодаря сухой и относительно холодной погоде. Теперь ситуация изменилась. После 20 мая в горах Алтая существенно повысится температура, в следствие чего снег начнет таять значительно быстрее.
Сначала большая вода придет в Первомайский район города. В садоводческом обществе «Геолог» подтопленными могут оказаться около 100 участков. В обществе «Строймашевец» – около 70. Также подтопленными могут оказаться 10 участков в «Геофизике» и еще несколько в «Волне» и «Молодости».
В Советском районе в зону возможного подтопления попадают лишь несколько участков, расположенных в обществах «Здоровье», «Театральный» и «Дорожник».
В главном управление МЧС по НСО уже приняли решение отправить мобильные группы в зоны, где в ближайшее время ожидается подтопление. Владельцам участков рекомендуют воздержаться от их посещения, но если кто-то все-таки окажется застигнутым врасплох, спасатели всегда готовы прийти на помощь.
Специалисты объясняют, что пик второй волны паводка следует ожидать в середине июня. При наихудшем развитии событий большая вода может прийти на 500 дачных участков, расположенных в двух районах Новосибирска.
Источник: news.ngs.ru
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