Фасадные профиля

Уже давно фасад перестал быть чем-то монолитным, он скорее превратился в отдельную часть здания, которая с помощью известных усилий может быть смонтирована в любой момент к строящемуся или готовому зданию. Благодаря такому подходу фасад можно модернизировать в любой момент, придавая ему любое оформление и стиль.
Основной частью фасада, благодаря которой это вообще стало возможным, является фасадный профиль. Суть его применения очень проста: из профильных конструктивных элементов на фасаде здания монтируется ферма, форма и исполнение которой зависят от конструктивных особенностей всей конструкции. Когда ферма будет закончена, на неё крепят элементы декоративного фасада, например, облицовочную плитку.
Для различных целей используется профиль разной конструкции, выполненный из различных материалов. Чаще всего используют алюминий, пластик и оцинкованную сталь, алюминиевый профиль – для монтажа конструкции, а пластиковый – для армирования стыков и отделки. Модели профиля можно посмотреть здесь http://www.E-T1.ru.
Алюминиевый профиль получил распространение благодаря своим качествам – лёгкости, коррозионной стойкости, прочности, удобству монтажа и другим. Из него изготавливают, например, уголок или тавр, используемые для горизонтальных и вертикальных конструкций соответственно.
Пластиковый профиль из-за его хрупкости для несущих конструкций не используют, но успешно применяют для усиления конструкции, например, для армирования стыков и угловых соединений. Для этого используют полимерный профиль с закреплённой на нём сеткой. Профиль монтируется в месте стыка, а сетка крепится к стыкуемым поверхностям.
Из оцинкованной стали, как из более прочного материала, делают П-образный профиль, использующийся для несущих конструкций, принимающих на себя всю нагрузку.