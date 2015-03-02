Для Тотального диктанта в Новосибирске подготовили 56 площадок

В этом году новосибирцы и гости города смогут написать Тотальный диктант на 56 площадках, 4 из которых предназначены для иностранцев. Примерно четверть площадок уже полностью укомплектованы. Для тех, у кого нет желания посещать общую аудиторию, предусмотрена возможность писать в режиме онлайн. В прошлом году в Новосибирске открылось 43 оборудованных места для написания диктанта, которые посетили около 5 тысяч человек.
Тотальный диктант стартует 8 апреля в 15.00. Главной площадкой, как и в прошлые годы, станет НГУ, где свой текст прочтет автор, известный писатель Леонид Юзефович. В зале им. Арнольда Каца, способном разместить почти 1000 человек, чтецом выступит народная артистка России, балерина Анна Жарова. Самое оригинальное решение приняли в университете экономики, где читать текст диктанта будет робот.
Организаторы отмечают, что написать диктант смогут и незрячие. Для таких людей оборудованы две площадки для написания шрифтом Брайля. Первая находится на территории специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих, а вторая – школе-интернате №39.
В доме молодежи «Маяк» участников Тотального диктанта готовы принять вместе с маленькими детьми. Там организовали специальный детский уголок, где маленькие новосибирцы смогут поиграть под присмотром старших, пока родители будут проверять уровень своей грамотности.
В общей сложности акция состоится в 68 странах мира и охватит более 800 городов. Узнать результаты каждый участник сможет, зайдя в личный кабинет на официальном сайте Тотального диктанта. Самых грамотных ждут специальные подарки.
Источник: www.nsk.aif.ru
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