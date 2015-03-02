Для Тотального диктанта в Новосибирске подготовили 56 площадок

Тотальный диктант в Новосибирске Тотальный диктант - уникальный проект, который был реализован в минувшие выходные в 350 Читать далее »

"Тотальный диктант" Новосибирска В апреле этого года стартует акция "Тотальный диктант", в которой примут участие почти Читать далее »