В Новосибирске живет первый в России человек с компасом в груди

Сегодня, 07:36 Оставьте комментарий »
В Новосибирске живет первый в России человек с компасом в грудиНовосибирский программист Даниил Лыткин стал первым в России человеком, который вживил в собственное тело компас. Этот поступок 26-летний молодой человек объяснил желанием поэкспериментировать над своим телом. Суть работы устройства состоит в том, что оно начинает вибрировать, когда человек поворачивает на север. Даниил полагает, что со временем его организм адаптируется и сам начнет определять направления.

Человек-компас отметил, что давно увлекается биомодификациями, потому, как только услышал о краудфандинговом проекте The North Sense, сразу же решил, что должен испытать изобретение на себе. Для этого он приобрел компас, представляющий собой мини-чип, и закрепил его при помощи плоскостного пирсинга. За сам компас Даниил Лыткин заплатил 425 долларов, а за операцию в пирсинг-салоне – 2 000 рублей. Устройство легко снимается для подзарядки.

Полноценное использование приспособления станет возможно лишь через несколько недель, когда окончательно заживет пирсинг. Родные и близкие программиста-новатора отнеслись к его затее положительно или спокойно, а супруга настолько воодушевилась идеей, что решила в ближайшее время тоже приобрести подобный компас.

Источник: evo-rus.comскачать dle 10.1русский торрент трекер

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