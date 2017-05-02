В Новосибирске живет первый в России человек с компасом в груди

Достоинства аутсорсинга Это относительно новое понятие в лексиконе современных работников пришло к нам из Америки Читать далее »

ДТП под Новосибирском привло к гибели трех человек 18 мая под Новосбирском произошло страшное ДТП, итогом которого стала гибель трех человек. Читать далее »