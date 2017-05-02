Посетительница новосибирского аквапарка получила травму позвоночника

В понедельник, 1 мая, в новосибирском аквапарке «Аквамир» произошел инцидент, в результате которого 21-летняя посетительница получила серьезную травму. Во время спуска с горки девушка застряла в трубе, однако инструктора этого не заметили, потому по истечении предписанного временного отрезка пустили следующего человека. Молодой мужчина на полном ходу врезался в застрявшую девушку. Пострадавшую госпитализировали с травмой позвоночника.
Инцидентом, который активно обсуждали в социальных сетях, заинтересовалось Следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области. В настоящее время следователи опрашивают участников и очевидцев происшествия, устанавливают все обстоятельства случившегося.
По результатам проверки будут приниматься процессуальные решения. Виновному в причинении вреда здоровью посетительницы предъявят обвинения в некачественном оказании услуг, опасном для жизни или здоровья потребителей.
Источник: ria.ru
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