Няня, привязавшая ребенка к больничной кровати, лишилась работы

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Следователи выясняют обстоятельства гибели пациента психбольницы в Омске Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пациента психиатрической больницы в Читать далее »