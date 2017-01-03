Няня, привязавшая ребенка к больничной кровати, лишилась работы

Сегодня, 15:40 Оставьте комментарий »
Няня, привязавшая ребенка к больничной кровати, лишилась работыРуководство благотворительного фонда «Солнечный город» приняло решение уволить няню, которая в детской городской больнице №3 города Новосибирска привязала годовалого ребенка к кровати, пока его отец ездил делать флюорографию.

Известно, что мальчик попал в инфекционное отделение больницы 17 января. Родителям было необходимо пройти флюорографию, потому им предложили на некоторое время оставить малыша под присмотром няни благотворительного фонда «Солнечный город», сотрудничающего с данным медицинским учреждением.

В фонде объяснили, что няню срочно вызвали домой к больному ребенку. Она покинула рабочее место на час раньше, о чем заблаговременно известила медперсонал. У работников больницы не было возможности следить за ребенком, потому старшая медсестра принесла фиксаторы для запястий, которыми няня привязала ребенка к кровати.

Руководитель фонда Марина Аксенова заявила представителям СМИ, что организация считает поступок няни жестоким и абсолютно неприемлемым, потому сотрудничество с ней прекращено.

Инцидент произошел в палате, где лежат дети-отказники. Именно за ними присматривают няни фонда «Солнечный город», однако в связи с нехваткой персонала, им часто приходится смотреть еще и за «домашними» детками.

По факту жестокого обращения с ребенком возбуждено уголовное дело. Следователи СК РФ выясняют все обстоятельства случившегося. Женщине угрожает тюремное заключение.

Источник: ria.ruскачать dle 10.1русский торрент трекер

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